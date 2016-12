12:50 - Il ministro degli Esteri, Emma Bonino, sostiene che "l'impatto del referendum svizzero sulla libertà di circolazione è molto preoccupante: sia per quanto riguarda l'Italia, ma anche per gli altri accordi con la Ue", tra cui quelli fiscali. La questione delle quote per gli immigrati, ha aggiunto, sarà discussa dal Consiglio Ue. Preoccupazione anche tra i frontalieri italiani, che temono per il posto di lavoro.