Quote immigrati, accordo tra Unione europea e Svizzera a rischio

13:47 - L'accordo istituzionale tre Svizzera e Ue "non parte sotto buoni auspici". Lo ha detto la portavoce del presidente della Commissione europea dopo il risultato del referendum elvetico sulle quote per gli immigrati. Sta alla Svizzera decidere ora "che conseguenze avrà il voto di domenica - ha sottolineato - ma da parte dell'Unione europea la prima conseguenza potrebbe vedersi già mercoledì, giorno in cui è fissata la firma dell'accordo Ue-Svizzera".

Bonino: "Preoccupata dai risultati del referendum" - Il ministro degli Esteri, Emma Bonino, sostiene che "l'impatto del referendum svizzero sulla libertà di circolazione è molto preoccupante: sia per quanto riguarda l'Italia sia per gli accordi con la Unione europea", tra cui quelli fiscali. La questione sarà discussa mercoledì dal Consiglio Ue. C'è preoccupazione anche tra i frontalieri italiani, che temono di perdere il loro posto di lavoro.



Merkel: "Esito comporta notevoli problemi" - Il risultato del referendum in Svizzera solleva "notevoli problemi". Lo sostiene anche Angela Merkel. "Berlino rispetta l'esito del referendum, ma dal nostro punto di vista solleva notevoli problemi", ha affermato il suo portavoce.