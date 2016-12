Qatar: 400 nepalesi morti nei cantieri per i mondiali del 2022

16:10 - Più di 400 immigrati nepalesi sono morti in Qatar nei cantieri per i mondiali di calcio 2022. E' quanto emerge da un rapporto a cura di una associazione per i diritti umani che è stato anticipato oggi dal britannico Observer. L'elenco degli operai che hanno perso la vita è stato compilato usando fonti ufficiali a Doha.

Secondo l'International Trade Union Confederation, da qui all'inaugurazione del campionato, si temono circa 4mila vittime, e i lavoratori più a rischio sembrano proprio quelli nepalesi, che rappresentano il 20% della manodopera usata per la costruzione degli stadi. Molti altri lavoratori arrivano da India, Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka. Le polemiche non sembrano placarsi, anzi sono destinate ad acuirsi nei prossimi giorni, in occasione della visita del principe Carlo d'Inghilterra in Qatar. Il deputato laburista Jim Murphy ha scritto un intervento sul Guardian in cui ha condannato la tragedia degli operai e ricordato che nessun lavoratore e' morto nei cantieri per le Olimpiadi di Londra 2012.