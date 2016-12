Pyongyang minaccia Usa e Seul: niente manovre militari

14:37 - La Corea del Nord minaccia attacchi "preventivi spietati" contro il Sud per le "contestate" manovre militari congiunte di Seul e Washington che prenderanno il via lunedì, nel giorno della partenza di Papa Francesco dopo cinque giorni di visita pastorale in Corea del Sud. E' il messaggio diffuso dal regime attraverso la tv statale Kctv.

"Dichiariamo ancora una volta che daremo il via a più forti e spietati attacchi preventivi, dal momento che Stati Uniti e Sud hanno minacciato di implementare le loro strategie di deterrenza contro di noi nelle loro esercitazioni", ha riferito Kctv.



Seul e Washington hanno in programma di avviare domani le manovre annuali di quattro giorni, denominate Ulchi Freedom Guardian, che si concluderanno giovedì. Il Nord ha da settimane denunciato l'iniziativa, vista come il piano di preparazione generale di un attacco ai propri danni, mentre Seul ha rimarcato il carattere "puramente difensivo" delle esercitazioni, tarate su un possibile attacco di Pyongyang.



Per richiamare l'attenzione internazionale sulle sue ragioni, il regime ha lanciato giovedì scorso, sotto la supervisione del leader Kim Jong-un, un totale di 5 razzi "innovativi e di precisione" dalla costa orientale verso il mar del Giappone: tre poco prima dell'atterraggio a Seul di Papa Francesco e gli altri due poche ore dopo il suo arrivo.