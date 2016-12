Putin: Ue si impegni su debito Kiev

16:04 - Vladimir Putin ha dichiarato di non aver ricevuto nessuna "proposta concreta" dalla Ue per risolvere la questione del debito dell'Ucraina per il gas russo. In una lettera il presidente russo ha invitato Bruxelles a essere "più attiva" sulla questione. Kiev ha intanto fatto sapere di essere pronta a pagare quattro miliardi di dollari entro la fine di maggio, ma solo se Mosca ridurrà il prezzo del gas ai livelli precedenti la crisi fra i due Paesi.