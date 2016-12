17:00 - "Non ci sarà una nuova guerra fredda, nessuno è interessato ad una nuova guerra fredda". E' la rassicurazione di Vladimir Putin a margine del forum economico di San Pietroburgo. "Non ho intenzione di resuscitare l'Urss, è una impressione sbagliata, non corrisponde alla realtà", ha spiegato il leader russo accusando l'Occidente di aver usato "metodi rozzi in Ucraina, sostenendo un colpo di Stato".