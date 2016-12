Putin: Ianukovich unico leader Kiev

12:19 - Viktor Ianukovich è "l'unico presidente legittimo in Ucraina": parola del presidente russo, Vladimir Putin. Il quale sottolinea come ora "non c'è necessità" di inviare truppe russe in Ucraina, ma "la possibilità rimane". La Russia, ha spiegato, "si riserva il diritto di ricorrere a tutti i mezzi per proteggere i russi in Ucraina". E, ad ogni modo, un'eventuale invasione "sarà legittima" in quanto Mosca ha ricevuto "una richiesta del presidente legittimo".