20:56 - "Si devono fermare le violenze in Ucraina". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in una conversazione con il collega francese Francois Hollande. Lo riferisce l'agenzia Itar-Tass. In precedenza Putin aveva espresso "seria preoccupazione per il proseguimento della spedizione punitiva" nell'Ucraina orientale, auspicando "la fine all'uso della forza contro la popolazione civile".