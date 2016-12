Putin dichiara 74mila euro l'annoObama ne guadagna circa 350mila

22:14 - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha guadagnato, nel 2013, 3,7 milioni di rubli (74mila euro), meno del premier, Dmitri Medvedev, dei suoi consiglieri e di quasi tutti i ministri. Lo dicono le dichiarazioni dei redditi dei politici russi pubblicate dal Cremlino. Negli Stati Uniti invece, Barak Obama e la moglie Michelle hanno avuto un reddito lordo complessivo di 481.098 dollari (345.745 euro) e hanno pagato in totale 98.169 dollari di tasse.

In Russia Putin è proprietario di un appartamento di 77 metri quadrati, di un terreno di 1.500 mq, di un box auto di 18 mq e di tre automobili. Medvedev invece, secondo i documenti resi pubblici, guadagna 85mila euro e ha una casa di 368 mq. Guadagnano più del capo del Cremlino anche il suo portavoce, Dmitri Peskov (185mila euro) e soprattutto il suo rappresentante presso la Duma, Garri Minkh (un milione di euro).



Nel governo, solo tre ministri dichiarano meno di Putin: il titolare dell'Agricoltura, Nikolai Fedorov (73mila euro), quello alle Telecomunicazioni Nikolai Nikiforov (sempre 73mila) e quello all'ambiente, Serghiei Abyzov (71mila euro).



Casa Bianca: "Obama tassato con aliquota al 20,4%" - Negli Stati Uniti invece è la Casa Bianca a rendere note la dichiarazione di redditi congiunta di Obama e Michelle. Oltre che per le tasse, il presidente e la first lady hanno inoltre aperto il portafoglio per fare beneficenza: complessivamente hanno donato 59.251 dollari a 32 organizzazioni caritatevoli diverse, ovvero il 12% circa del loro reddito lordo, aggiunge la Casa Bianca, precisando che in base alla sua dichiarazione dei redditi, Obama è soggetto a un'aliquota federale sul reddito del 20,4%.