Putin: con sanzioni danni reciproci

13:30 - "Chi vuole introdurre le sanzioni contro la Russia deve pensare alle loro conseguenze perché i danni saranno reciproci". Lo ha detto Vladimir Putin in una conferenza stampa. Parlando poi dell'arrivo a Mosca dell'ex premier ucraina, Iulia Timoshenko, il leader del Cremlino non si è detto contrario, ma non capisce a che titolo: "Se vuole venire in Russia, che venga. Oggi come oggi non rappresenta il governo, quindi in che veste arriverà?".