Putin ammette: "In Crimea forze russe"

11:19 - Per la prima volta Vladimir Putin ha ammesso la presenza di militari russi alle spalle delle forze di autodifesa in Crimea, allo scopo di "garantire la libera espressione della volontà" in occasione del referendum. In tv, nella sua "linea diretta" con il Paese, ha poi smentito la presenza di forze russe nell'Ucraina dell'est. L'uso della forza da parte delle autorità di Kiev contro il popolo è "un altro gravissimo crimine", ha aggiunto.