Putin a Obama: mantenere relazioni

02:00 - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha detto al presidente americano, Barack Obama, che le relazioni fra i loro Paesi non dovrebbero essere toccate dai disaccordi sull'Ucraina. Lo ha reso noto il Cremlino. "Il presidente della Russia - si legge in una nota - ha ribadito l'importanza delle relazioni russo-americane per assicurare stabilità e sicurezza nel mondo. Queste relazioni non dovrebbero essere sacrificate da problemi internazionali isolati".