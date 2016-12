Pubblicate le conversazioni segrete con Carla Bruni: Sarkozy querela

12:15 - Il settimanale Le Canard enchaîné e il sito atlantic.fr hanno divulgato i nastri delle registrazioni-scandalo rubati alla presidenza dell'Eliseo. Questa volta però a trapelare sono state anche le conversazioni più o meno personali dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy su argomenti piuttosto compromettenti: commenti non proprio positivi sui ministri del suo gabinetto, presunti favoritismi di cui è sospettato il suo uomo di fiducia Jean-François Copé Buisson, ma anche divertenti indiscrezioni sulla vita privata del presidente e della consorte Carla Bruni. Ora l'ex presidente francese è pronto a intentare una causa.

Saltati fuori da un controllo della polizia nell'abitazione di Buisson, i nastri contengono anche le risate "autoironiche" della coppia su carriere e stipendi personali: a proposito delle residenze possedute ad esempio, Sarkozy rivolgendosi a Carla ricorda "una casa in affitto" che la first lady giustifica con "Ah si ma è perchè ti mantengo...". Con molta ironia poi, la consorte confessa al presidente di averlo sposato pensando di "sposare un uomo con uno bello stipendio" e Sarkozy ribatte con sarcasmo quasi romantico "Mi sono arricchito con il matrimonio". Nelle conversazioni inoltre la Bruni appare particolarmente dispiaciuta per non aver firmato nessun contratto a livelli di "Julia Roberts e Sharon Stone" dopo il suo grasso e grosso matrimonio francese.