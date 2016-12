1 aprile 2014 Pubblica foto osé su Facebook,

16enne massacra la migliore amica E' accaduto in Messico: Erandy Elizabeth Gutierrez era furibonda con Anael Baez e l'ha massacrata con 65 coltellate. L'assassina è stata fermata al funerale

16:21 - Tragedia in Messico dove una 16enne, Erandy Elizabeth Gutierrez, ha massacrato con 65 coltellate la sua migliore amica coetanea, Anel Baez, per vendetta: non poteva perdonarle di aver pubblicato su Facebook alcune sue foto dove è nuda. L'orrendo omicidio è avvenuto poco tempo dopo una lite furibonda sul social network. L'assassina era così furibonda da scrivere anche su Twitter le sue intenzioni.

Le sue parole, "Ti seppellirò prima della fine dell'anno" e "ora mi sono calmata ma, nella mia testa, ti ho ucciso almeno tre volte", però non erano uno scherzo. Così ha aspettato che la sua vittima fosse sola in casa per raggiungerla e massacrarla a coltellate. Un omicidio efferato inspiegabile. La giovane-killer è stata poi arrestata al funerale.