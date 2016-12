16:49 - Il principe Harry verrà in Italia in visita ufficiale nel mese di maggio. Lo rende noto la Casa reale britannica. Il viaggio è stato organizzato in occasione del 70esimo anniversario della battaglia di Montecassino (Frosinone), avvenuta tra il gennaio e il maggio del 1944, durante la Seconda guerra mondiale. Conclusa la visita in Italia, il principe Harry si recherà in Brasile e in Cile.