Prima classe in aereo, è sfida per chi offre i servizi migliori

19:49 - Chi non ha mai desiderato farsi una doccia tranquilla in aereo? Per non parlare di un bel massaggio o un maggiordomo personale... Figuriamoci poi usare la connessione internet. Insomma, proprio come un albergo a 5 stelle: il servizio ristorante curato da chef stellati, innaffiato da champagne da sogno e vini d'annata. Niente da dire, qui si vola veramente alto. Il problema vero sarà il prezzo: ben 4 cifre per qualche ora di relax. La nuova "Premiere" di Air France, riservata alle rotte per Cina e Usa, offrirà un letto da giocatore di basket, separè per la più assoluta privacy, patè e formaggi sopraffini. Lufthansa punta invece sulla tecnologia: già da un po' dalle classi business ci si può connettere alla rete e navigare quasi alla stessa velocità che abbiamo sulla terra. Ma il massimo è probabilmente il trattamento da sultani che si chiama "The Residence" ed è una suite composta da soggiorno, letto matrimoniale e doccia di cui si può usufruire sui voli Etihad. Un vero e proprio servizio da sceicco. A questo punto chissà se, andando a buon fine la trattativa per comprare Alitalia, anche noi potremmo godere di questi fantastici e lussuosi extra.