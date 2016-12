Presidente Obama interrompe vacanze

06:25 - Il presidente Usa, Barack Obama, ha interrotto per 48 ore le sue vacanze a Martha's Vineyard, per rientrare alla Casa Bianca in vista di una serie di appuntamenti che includono briefing con i responsabili della Sicurezza Nazionale e situazione Iraq. Il presidente rimarrà due giorni a Washington, per poi rientrare martedì 19 a Martha's Vineyard, in Massachusetts, dove proseguirà le vacanza con la famiglia fino a domenica 24 agosto.