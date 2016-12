Praga,muore ambasciatore palestinese Ferito da un'esplosione in casa sua

18:18 - L'ambasciatore palestinese a Praga, Jamal al Jamal, è morto in seguito alle ferite riportate dopo un'esplosione in casa. L'autorità nazionale palestinese invierà una equipe di esperti per investigare assieme con la polizia ceca sulle circostanze della deflagrazione. Secondo il ministero degli Esteri palestinese, lo scoppio è avvenuto mentre il diplomatico cercava di aprire una vecchia cassaforte.

Nella residenza del diplomatico è stata comunque trovata una grande quantità di armi, oltre a dell'esplosivo, secondo quanto scrive il sito novinky.cz, che cita fonti di polizia. Le forze dell'ordine sono convinte che non si sia trattato di un attentato.



"Le prime informazioni - dice infatti alla Cnn la portavoce della polizia di Praga, Andrea Zoulova - ottenute dagli investigatori suggeriscono che molto probabilmente non è stato un attacco terroristico".



Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che l'ambasciatore "stesse maneggiando esplosivo", rintracciato tra le macerie.



In seguito all'incidente è rimasta ferita anche la moglie, di 52 anni, intossicata dal fumo e sotto shock, come ha fatto sapere una portavoce dei servizi di emergenza, Jirina Ernestova. Il figlio della coppia è invece rimasto illeso.



La palazzina in cui è avvenuta l'esplosione è molto recente ed è stata costruita proprio per ospitare la missione diplomatica palestinese.