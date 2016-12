1 febbraio 2014 Porto Rico, muore pugile e il corpo imbalsamato viene messo sul ring Macabro funerale per Christopher "Perrito" Rivera: i familiari lo hanno salutato sul suo luogo di lavoro Tweet google 0 Invia ad un amico

00:28 - Il 24enne pugile di Porto Rico Christopher "Perrito" Rivera, ucciso qualche giorno fa, ha ricevuto l'estremo addio in un modo alquanto particolare. Il corpo è stato imbalsamato e per i suoi funerali il cadavere è stato portato su un ring, dove familiari, amici e fan gli hanno dato l'ultimo addio. Il corpo di Rivera è stato messo sul quadrilatero vestito come se fosse pronto per un combattimento.

"E' lui che ce lo aveva chiesto, voleva proprio essere ricordato in questo modo", hanno precisato i familiari del pugile. Il cadavere di Rivera è stato vestito coi guantoni, le scarpe e i tipici pantaloncini della boxe, oltre a degli occhiali neri che gli coprivano una parte del volto. In Porto Rico vanno da qualche anno di moda macabri funerali con la modalità dei "muertos parados" (morti in piedi), sottolineano i media locali, precisando che Rivera è stato ucciso con undici colpi d'arma da fuoco.



Qualche anno fa, i familiari di un 22enne ucciso durante una sparatoria hanno dato l'ultimo omaggio al ragazzo collocando il cadavere imbalsamato in sella alla sua moto.