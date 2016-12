Portland, vede bimbo smarrito in strada e lo salva

09:57 - Velocità di pensiero e di azione. Non mancano di certo a questo autista di autobus di Portland che, accortosi della presenza di un bambino in strada, apparentemente frastornato e in grave pericolo, non esita a fermare il mezzo per togliere il piccolo dalla strada. Mentre i passeggeri pian piano si rendono conto dell'accaduto, l'uomo ha già portato in salvo il bambino, e avvertito la polizia. Eroe al volante, e non solo.