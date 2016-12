Poroshenko:Renzi a Kiev a settembre

20:49 - Matteo Renzi visiterà Kiev a settembre. Lo ha reso noto il presidente ucraino, Petro Poroshenko, a margine del vertice Ue in corso a Bruxelles. "Il prossimo mese molti leader europei verranno su mio invito. Tra loro, i presidenti Barroso e Van Rompuy, ma anche il premier italiano, Matteo Renzi, come presidente dell'Ue, e il presidente del Parlamento Ue, Martin Schulz. Vengono per dimostrare che l'Ucraina ha tanti amici in questi tempi complicati".