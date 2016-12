10:46 - Nove persone sono morte e altre 41 sono rimaste ferite per il crollo di un ponte sospeso in Vietnam. L'incidente si è verificato durante una processione funebre: quando i partecipanti sono passati sul ponte Chu Va 6, questo è probabilmente entrato in risonanza, collassando. Inaugurato nel 2012, il ponte aveva una portata massima di una tonnellata e mezza.