10:26 - Il premier polacco, Donald Tusk, ha chiesto all'Ue di imporre sanzioni contro il presidente ucraino Viktor Ianukovich. "La responsabilità per le vittime negli scontri ricade sul potere", ha ribadito Tusk. Il premier polacco ha inoltre annunciato che il suo Paese è disponibile e sta già accogliendo le persone rimaste ferite durante gli scontri in corso a Kiev e in tutta l'Ucraina.