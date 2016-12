Polo Sud, muore ricercatore italiano

20:21 - Il ricercatore Luigi Michaud, dell'università di Messina, è morto durante un'immersione nel tratto di mare davanti alla base antartica italiana a Baia Terra Nova. Lo rende noto l'agenzia nazionale Enea. Michaud ha avuto un malore mentre era in acqua. E' la prima volta che uno scienziato italiano muore in Antartide. Michaud, informa l'Enea, "stava svolgendo attività subacquea. Nonostante i soccorsi, ogni tentativo di mantenerlo in vita è stato vano".

Michaud, nato il 5 ottobre 1974, lascia la moglie e due figli. Laureato in Scienze biologiche nel 2001, nel 2007 aveva conseguito il dottorato in Scienze ambientali.



A dare notizia della morte del ricercatore, che aveva già partecipato ad altre missioni in Antartide, è stato il capo della spedizione italiana al Polo Sud, Franco Ricci, dell'Enea. Michaud "stava svolgendo attività scientifica subacquea per il prelievo di campioni marini - dicono all'Enea -. Nonostante le misure di sicurezza e l'immediato intervento della squadra di soccorso, tutto è stato vano".



Sull'accaduto è in preparazione una relazione che sarà trasmessa al ministro per l'Istruzione, l'Università e la ricerca, Maria Chiara Carrozza.