Poliziotto arrestato per cannibalismo, adesso fa il cuoco in prigione

16:35 - Progettava di torturare, cuocere e mangiare un centinaio di donne, compresa la moglie e per questo motivo è stato condannato nel marzo 2013. Ora Gilberto Valle, ex poliziotto italo-americano, sta scontando la pena al Metropolitan Correctional Center di Manhattan, dove fa il cuoco e cucina colazione e pranzo per i detenuti. L'uomo si è sempre professato innocente e sta sperando che un giudice gli conceda un nuovo processo.

Lo ha smascherato la moglie - A smascherare l'Hannibal Lecter con il distintivo è stata la moglie Kathleen Mangan, che nel settembre 2012 ha aperto il computer del marito leggendone il macabro piano e denunciando immediatamente tutto all'Fbi.



La difesa: "Erano solo fantasie" - L'avvocato difensore dell'uomo ha sostenuto la tesi che i suoi presunti piani in realtà erano soltanto fantasie vissute nelle chat e non vi era nessuna intenzione di metterle in pratica. Tesi respinta dal pubblico ministero, dopo che l'accusa ha dimostrato che il piano di Valle era reale. Tramite il database della polizia, l'uomo ha recuperato informazioni su un centinaio di donne, inviando loro e-mail e messaggi. Poi su internet ha cercato la migliore corda per legare le donne, ha fatto ricerche sulla carne umana e sulla schiavitù bianca. La moglie ha raccontato di aver trovato una email in cui il marito raccontava come le avrebbe tagliato la gola e che sognava di stuprarla insieme alla migliore amica.



La mamma: "E' bravissimo a fare la pizza" - "Non è il mostro che dicono che sia - ha detto la mamma al Daily News -. E' innocente". "E' così bravo a fare la pizza - ha proseguito - che anche le guardie carcerarie vogliono mangiarla". L'ex poliziotto viene pagato 44 centesimi l'ora e questa attività lo aiuta a passare il tempo con la speranza che un giudice gli conceda un nuovo processo.