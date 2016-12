17:20 - "A volte ho paura di te, del modo in cui mi parli e del modo in cui scatti...". E' un messaggio inviato a Oscar Pistorius dalla fidanzata Reeva Steenkamp, uccisa nella casa di Pretoria dall'atleta paralimpico. L'sms risale al 27 gennaio 2013, venti giorni prima del delitto. "Mi rendi felice il 90% del tempo, ma ora mi aggredisci in continuazione. Capisco che stai male ma è crudele da parte tua", scriveva la modella sudafricana.