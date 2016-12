25 marzo 2014 Pistorius, Reeva gli ha mandato un selfie

15:02 - Il processo a Oscar Pistorius per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp va avanti a colpi di sms. Dopo che lunedì era stato reso pubblico un messaggino shock della ragazza ("a volte mi fai paura"), martedì dal tribunale di Pretoria è arrivata la risposta della difesa, che ha messo in evidenza i tanti sms d'amore che la coppia si è scambiata, tra i quali un selfie della modella sudafricana in cui mandava un bacio al campione paralimpico.

Tanti gli sms d'amore - I legali di Oscar Pistorius hanno voluto evidenziare come gli sms di rabbia e gelosia fossero davvero esigui rispetto ai tanti messaggini d'amore che la coppia di scambiava. Tra i tanti messaggi che il capitano Francois Moller ha letto in aula, la difesa del campione paralimpico ha voluto evidenziare quelli in cui Reeva chiamava il suo fidanzato in modo affettuso: Boo, Baba, Baby, rockstar e angelo gli appellativi usati dalla modella, le cui chat si chiudevano spesso con la parola baci. Il processo riprenderà venerdì 28 marzo alle ore 9.30 locali.