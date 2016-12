Pistorius, mostrate in aula foto dopo l'omicidio di Reeva

18:52 - Per la prima volta, da quel tragico 14 febbraio 2013, vengono mostrate immagini di Pistorius raccolte dagli investigatori. Nell'aula di Pretoria, dove si sta svolgendo il processo all'ex atleta, una sequenza di scatti che ritraggono il sudafricano a torso nudo con le protesi insanguinate, mentre in un altra si stringe le mani e la mano sinistra è macchiata di sangue. E ancora la pistola gettata a terra accanto a un asciugamano completamente intriso. Imbrattata di sangue anche la mazza da cricket con cui Pistorius ha sfondato la porta del bagno subito dopo aver sparato. L'ex atleta appare decisamente provato, come del resto anche nelle udienze precedenti. Aspettando la sentenza tutti dicono la loro: per qualcuno è omicidio passionale, per altri solo una tragica fatalità.