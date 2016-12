Pistorius: "Ho sparato alla cieca"

14:41 - "Prima di rendermene conto avevo sparato quattro colpi verso la porta". Lo afferma Oscar Pistorius, prima della sospensione della seduta, al processo per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, in Sudafrica. "Non ero sicuro di dove puntare l'arma, non sapevo se gli intrusi fossero in bagno o dietro l'angolo", ha aggiunto, spiegando di "aver deciso di tornare in camera da letto dopo aver chiamato Reeva e non aver ricevuto risposta".