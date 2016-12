Pistorius,giudice:no premeditazione

14:34 - "Quello di omicidio colposo è un verdetto pertinente". Così il giudice Thokozile Masipa leggendo la sentenza nel processo a carico di Oscar Pistorius. In tal caso la condanna potrebbe essere di meno di 10 anni. Escluso invece l'omicidio premeditato, in quanto non si può ignorare il fatto che l'ex atleta paralimpico "credesse - a torto - di essere minacciato nel momento in cui ha sparato, uccidendo la fidanzata". L'udienza è stata aggiornata a venerdì.