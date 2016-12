Pistorius condannato per omicidio colposo L'atleta rischia fino a 15 anni di carcere

Il condannato è stato ritenuto colpevole anche di un capo di imputazione secondario, quello di possesso di armi, per l'episodio dei colpi sparati in un ristorante poche settimane prima della morte di Reeva. L'episodio risale al gennaio 2013. Il giudice lo ha ritenuto invece "non colpevole" per i colpi sparati in un'altra occasione, dal tettuccio trasparente della sua auto.



Pistorius rischia fino a 15 anni di carcere - Oscar Pistorius rischia fino ad un massimo di 15 anni per l'omicidio della fidanzata Reeva. E' quanto prevede la pena di "omicidio colposo" inflitta dalla corte di Pretoria. L'ex atleta rischiava in caso, invece, di omicidio premeditato, una pena fino all'ergastolo.



Genitori di Reeva: sentenza ingiusta - La condanna a omicidio colposo è "ingiusta" per i genitori della modella che, in un'intervista alla tv americana alla Nbc, hanno espresso tutto il loro dolore. "Io voglio solo la verità. Ha sparato contro la porta, non posso credere che abbiano pensato sia stato solo un incidente. Questo verdetto è ingiusto nei confronti di Reeva", ha detto June, la madre della giovane uccisa la notte di San Valentino.