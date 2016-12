16:59 - Due piloti della compagnia low cost indiana SpiceJet sono stati sospesi dal servizio per aver partecipato a un balletto organizzato a bordo del volo Goa-Bangalore in occasione della celebrazione di Holi (la "festa dei colori" che si è tenuta lunedì). Il balletto, ha fatto sapere la compagnia, era stato autorizzato come intrattenimento per i passeggeri, "ma non era in programma che vi si unissero i piloti".

In un video diffuso su Youtube da un passeggero, invece, si vedono il pilota e il copilota fuori dalla cabina di comando: uno di loro riprende con un telefonino le hostess e gli stewart che ballano al suono di una musica di Bollywood, mentre l'altro si unisce alle danze.



L'incidente ha sollevato anche l'attenzione della Direzione generale dell'aviazione civile indiana, che avrebbe chiesto spiegazioni sull'accaduto a Spicejet. E in un comunicato la compagnia, dopo aver spiegato che i piloti dovevano rimanere ai comandi del velivoli, precisa che "simili spettacoli a sorpresa sono organizzati frequentemente in Europa e Usa" e che "ci sono molti video a riguardo su YouTube".