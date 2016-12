31 maggio 2014 Piazza Taksim, le immagini "in diretta" del reporter della Cnn fermato dalla polizia Tensione in Turchia tra i manifestanti e le forza dell'ordine durante l'anniversario della rivolta di Gezi Park Tweet google 0 Invia ad un amico

09:27 - E' altissima la tensione in Turchia per il primo anniversario della rivolta di Gezi Park. Dopo le minacce del premier Erdogan contro i manifestanti, un giornalista della Cnn, Ivan Watson, è stato arrestato assieme alla troupe mentre stava tenendo una diretta dalla piazza davanti ad un cordone di polizia in assetto antisommossa. Le immagini postate sul sito web della Cnn sono eloquenti: Watson stava descrivendo la situazione di tensione in piazza quando un ufficiale di polizia lo ha interrotto bruscamente, tirandolo per la giacca e chiedendogli di mostrare tessera professionale e passaporto: "Sei un giornalista? - si sente gridare - Facci vedere il passaporto, il passaporto!". Poi il corrispondente è stato portato via, mentre altri poliziotti pensavano ad oscurare la telecamera. "Un poliziotto mi ha anche dato una ginocchiata", ha scritto Watson su twitter, affermando di essere stato successivamente rilasciato assieme alla sua troupe dopo circa mezz'ora.