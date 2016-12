Pianta rara rubata da Kew Gardens

00:40 - Scotland Yard ha lanciato un appello affinché eventuali testimoni si facciano avanti per risolvere il caso di furto di una pianta rarissima dai Kew Gardens, i giardini botanici di Londra. Si tratta di un esemplare di Nymphaea thermarum in particolare della specie più piccola al mondo della misura di una moneta e che genera un minuscolo fiore. Era stata data per estinta sei anni fa dal suo habitat naturale nel sud-ovest del Rwanda.