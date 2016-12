Perù, maltempo blocca soccorsi

00:11 - Continuano le ricerche per ritrovare Matteo Tagliabue e Enrico Broggi, i due alpinisti comaschi dispersi venerdì sull'Alpamayo: dopo aver trovato il corpo di uno dei due, il soccorso peruviano ha reso noto che a causa del maltempo per il momento non è possibile trasferire il cadavere. Secondo i soccorritori i due sono stati trascinati da una valanga. La squadra con dieci persone impegnate nelle ricerche passerà la notte in un campo base.