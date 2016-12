14 maggio 2014 Perizia psichiatrica per Pistorius

La difesa: "Soffre di turbe ansiose" L'atleta sudafricano si dovrà sottoporre ai test per ordine della giudice

12:17 - Oscar Pistorius dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica per ordine del giudice dinanzi al quale è sotto processo per l'uccisione della fidanzata. La perizia della difesa "non può sostituire un esame approfondito", ha detto la giudice Masipa, per capire se l'atleta "soffrisse di turbe che potessero renderlo penalmente non responsabile dei suoi atti".

Non sarà detenuto durante gli esami? - Thokozile Masipa ha dichiarato che lo scopo della perizia non è quello di punire Pistorius. La giudice ha così fatto capire di essere aperta, in questa fase, alla possibilità che l'atleta non sia detenuto durante lo svolgimento degli esami, che potrebbero durare fino a 30 giorni. L'udienza è quindi stata rinviata a martedì 20 maggio.



Difesa: "Soffre di turbe ansiosa" - Il perito della difesa, la psichiatra Meryll Vorster, sostiene che il velocista paralimpico soffre di turbe ansiose, che si traducono in uno stato di inquietudine permanente ed eccessivo.