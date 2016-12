Per Venerdì Santo la passione di Cristo diventa un atto d'espiazione corale

16:45 - Crocifissioni, frustate, corone di spine sul capo: è tutto vero. Come per ogni Venerdì Santo, nel villaggio di Pampanga, nelle Filippine, la sofferenza di Gesù Cristo viene rappresentata per davvero. Un'autoflagellazione di massa, per espiare il peccato originale, viene celebrata in piazza dai filippini cattolici. Tutto è riprodotto come ai tempi romani.