Pentagono: 4 attacchi contro Isis

00:11 - Gli Usa hanno lanciato nuovi raid aerei contro i militanti dello Stato islamico in Iraq, puntando contro i checkpoint e camion dell'Isis sulle montagne del Sinjar. Lo rende noto il Pentagono. Sono stati condotti in tutto 4 attacchi, nell'arco di tre ore. L'obiettivo è di creare un passaggio per far fuggire la popolazione rifugiata tra le montagne. In precedenza il presidente Obama aveva annunciato altri raid contro gli estremisti.