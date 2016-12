02:00 - Dopo l'Oregon, anche in Pennsylvania una Corte Federale ha stabilito che il divieto che impone alle coppie gay di non sposarsi è incostituzionale. La sentenza segna la quattordicesima vittoria consecutiva del movimento gay americano in un'aula di Tribunale. Sino a oggi sono 18 gli Stati americani in cui le nozze omosessuali sono legali. Con questa sentenza, la Pennsylvania potrebbe diventare molto presto il diciannovesimo.