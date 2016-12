Pena morte, uomo giustiziato in Usa

07:02 - Un americano di 39 anni è stato giustiziato in Texas per il triplice omicidio della sua ex fidanzata, del figlio e della madre di lei. Lo rendono noto le autorità carcerarie. José Villegas è stato dichiarato morto per iniezione letale alle 19:04 ora locale nella camera delle esecuzioni di Huntsville, spiega il dipartimento di Giustizia texano. Si tratta della diciassettesima esecuzione quest'anno negli Stati Uniti, la settima in Texas nel 2014.