Pena di morte, processo da rifare: rilasciato uomo condannato 48 anni fa

10:21 - Il tribunale di Shizuoka, nel sud-est del Giappone, ha deciso che ci sarà un nuovo processo per l'uomo ritenuto il più "anziano" condannato a morte del mondo, Iwao Hakamada, 78 anni. A 48 anni dalla sentenza del 1966 per diversi omicidi, si sono fatti strada dubbi sulla sua colpevolezza, e il tribunale ha sospeso la pena capitale disponendo l'immediata scarcerazione, trasmessa in diretta dalla tv pubblica.

In questi ultimi anni sono emersi nuovi elementi, tra cui alcuni test del Dna risultati negativi.



Da quasi mezzo secolo nel braccio della morte, questo ex impiegato di una fabbrica di soia, ex pugile, era stato riconosciuto colpevole di avere ucciso il suo datore di lavoro, la moglie e i due figli di questi. Hakamada ha sempre respinto le accuse pur avendo firmato alcune ammissioni, a suo dire costretto dai poliziotti.



Un comitato di sostegno e l'associazione degli avvocati giapponesi chiedevano da tempo una revisione del processo. Nel frattempo, la sorella Hideko, ormai ottuagenaria, continua da 48 anni a fargli visita in prigione, anche se il fratello minore si rifiuta di vederla da tre anni. Dopo l'esecuzione di due prigionieri a dicembre, restano 129 condannati nel braccio della morte in Giappone, secondo il ministero della Giustizia.