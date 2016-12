Pedoporno,arresti record in Brasile

00:38 - Il numero delle persone arrestate per pornografia infantile online in Brasile è più che raddoppiato tra il 2012 e il 2013, secondo dati forniti dalla polizia e dalla Ong Safernet Brasil, che monitora i crimini e le violazioni dei diritti umani su internet. Nel 2013, sono state 134 le persone arrestate, contro le 59 del 2012, con un aumento del 127%. I dati tengono in conto le denunce presentate da utenti del web e le indagini proprie della polizia.