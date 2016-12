Paura in volo, si apre un buco sull'ala: un passeggero riprende tutto

13:34 - Incredibile il video pubblicato su Youtube ripreso da un passeggero di un VivaAerobus Boeing 737-300, che stava eseguendo un volo da Monterrey a Tampico, in Messico. E' sceso lo sconcerto tra le persone a bordo quando sull'ala sinistra del veivolo si è aperto un foro che sembrava essere coperto con del semplice nastro adesivo.

Tutto è andato per il meglio ma naturalmente la vicenda ha creato non poche polemiche, sottolineando ancora una volta la poca sicurezza degli aeromobili delle compagnie low cost. Quella in questione ha fatto sapere a propria discolpa che era stata effettuata una riparazione temporanea all'ala dell'aereo con un nastro certificato e che non c'era alcun pericolo per i passeggeri.