Paura in un liceo in Pennsylvania, almeno 20 accoltellati

18:59 - Almeno venti persone, tra i 14 e i 60 anni, sono state ferite a coltellate in un liceo di Murrysville, sobborgo poco distante da Pittsburgh, in Pennsylvania. Secondo i media locali, uno studente sarebbe già stato arrestato. Sette feriti sono stati giudicati in condizioni gravi ("hanno perso molto sangue") e sono stati trasportati direttamente in sala operatoria: sono in pericolo di vita.

Secondo il dottore del Forbes Regional Hospital, Chris Kaufmann, gli accoltellati hanno subito ferite "serie" al torace, all'addome e alla schiena.



Secondo una prima ricostruzione, all'avvio delle lezioni un ragazzo è corso per i corridoi del Franklin Regional High School colpendo con violenza inaudita almeno 20 persone. Tra i feriti ci sono studenti e componenti del personale didattico. L'istituto è stato messo in sicurezza dalle forze dell'ordine, intervenute tempestivamente dopo l'allarme.