Paura in Cina: una tempesta di sabbia mette in ginocchio una città

13:02 - Una violenta tempesta si è abbattuta su Turpan, una città della Cina. Niente di straordinario se non si trattasse di una tempesta di sabbia, fenomeno che, a migliaia di chilometri dal deserto, si può definire quantomeno raro. La bufera ha messo in ginocchio tutta la città specialmente gli abitanti che, in quel frangente, si trovavano in auto e sono stati costretti a domandare aiuto.

I soccorsi sono avvenuti ma con estrema difficoltà per via della forza devastante del vento che ha costretto le persone a formare catene umane per non essere spazzate via. Fortunatamente tutti i coinvolti ne sono usciti indenni da questo strano episodio che sembra essere legato, a detta degli studiosi, alla siccità dei terreni.