6 febbraio 2014 Parigi, venduta all'asta per 240mila euro

l'Harley-Davidson del Papa autografata L'incasso ottenuto per la moto regalata al pontefice sarà destinato alla ristrutturazione della mensa dei poveri e dell'ostello della Caritas di Roma

15:05 - La Harley-Davidson di Papa Francesco, con tanto di autografo del pontefice sul serbatoio, è stata battuta all'asta, da Bonhams a Parigi, per 241.500 euro. Una cifra record se si considera che la due ruote era stata valutata tra i 12mila e i 15mila euro. La 1.585cc Dyna Super Glide era stata regalata a Bergoglio lo scorso anno, in occasione dei 110 anni dalla fondazione della mitica casa amaricana. Il Papa aveva poi deciso di donarla alla Caritas, che l'ha messa all'asta. L'intero ricavato, sborsato da un compratore europeo, sarà utilizzato per finanziare i lavori di ristrutturazione dell'ostello e delle mensa dei poveri della Caritas che si trovano all'interno della Stazione Termini, a Roma.