Parigi: sbarchi Italia problema Ue

01:54 - Per il neo sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, la soluzione al problema degli sbarchi sulle coste italiane "deve arrivare dall'Europa". La Hidalgo ha annunciato che a ottobre parteciperà a un summit con gli altri sindaci delle capitali europee durante il quale verrà affrontata anche la questione dei migranti in Italia. "Non possiamo dire che non vediamo problema, perché tale problema esiste, quindi dobbiamo affrontarlo e reagire", ha spiegato.