Parigi, ricoverato Jacques Chirac

20:49 - Fonti del governo francese hanno fatto sapere che l'ex presidente Jacques Chirac è stato ricoverato nell'ospedale americano Neuilly, nei pressi della capitale. Ancora non sono note le sue condizioni. Chirac, 81 anni, è apparso per l'ultima volta in pubblico circa un mese fa. La moglie, Bernadette, aveva fatto sapere che per lui è stato un addio alla scena politica perché soffre di disturbi alla memoria e per le precarie condizioni di salute generali.