Parigi, ricoverata compagna Hollande "Provata per il presunto tradimento"

21:52 - Valerie Trierweiler, compagna del presidente francese François Hollande, sarebbe in un ospedale parigino. Lo rivela il sito web del quotidiano Le Parisien, secondo cui "la première dame è stata ricoverata venerdì, subito dopo aver appreso la notizia del presunto tradimento di Hollande con l'attrice Julie Gayet". I medici avrebbero prescritto alla Trierweiler cure e riposo: lunedì potrà lasciare la struttura.

"Alcova" intestata a un criminale - Sempre secondo Le Parisien, la coppia presidenziale "si è data qualche giorno per chiarire la situazione". Intanto si scopre che l'appartamento utilizzato dal presidente Hollande per gli incontri con l'amante è intestato a Michel Ferracci, accusato di far parte della criminalità organizzata. Lo afferma il sito Mediapart.



"Deciderà cosa fare una volta fuori dall'ospedale" - La Trierweiler "deciderà cosa vuole fare dopo essere uscita dall'ospedale", ha detto il suo consigliere, Patrice Biancone. "Aveva bisogno di riposo - ha spiegato - ed è stata ricoverata per degli esami".