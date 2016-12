Parigi, ratti all'assalto del Louvre

13:40 - Anche i topi hanno deciso di farsi una cultura frequentando il Museo del Louvre a Parigi. Per ora si sono fermati ai prati. Scherzi a parte il problema c'è e non è da sottovalutare perché i giardini di uno dei musei più famosi del mondo sono invasi da grossi ratti che scorrazzano come fossero cagnolini durante la passeggiata al parco.

Eccoli qui mentre si aggirano serenamente fra le aiuole. E se decidessero di fare visita alle opere d'arte che sono gelosamente custodite all'interno del Louvre? Certo che rosicchiare la tela della Gioconda deve essere un'esperienza interessante per un ratto.



Il museo dice di essere a conoscenza del problema e di condurre regolarmente la derattizzazione. Gli addetti alla manutenzione danno la colpa ai turisti: "Ci sono un sacco di persone che vengono qui fare il pic nic e lasciano i loro avanzi". Di chi sia la colpa non è chiaro ma fatto sta che l'invasione dei topi al Louvre non è una bella immagine agli occhi del mondo.